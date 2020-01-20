Рекордное количество хвойных деревьев вырубили за праздники в Петербурге. ФАН-ТВ

Комитет по благоустройству подсчитывает ущерб, нанесенный городу в новогодние праздники из-за варварски вырубленных елей и сосен.

В этом году вандалы вырубили рекордное количество хвойных деревьев на территориях, подведомственных Комитету по благоустройству. Ели были спилены полностью, либо срезаны верхние части ствола. Наибольший ущерб нанесен деревьям в Калининском и Приморском районах. Нарушителей не остановила даже близость к Пискаревскому мемориалу. Только в Пискаревском парке срубили 8 деревьев.

«К сожалению, после новогодних праздников, сейчас Комитет по благоустройству подсчитывает ущерб по хвойным деревьям, который был нанесен в этот период. На территориях подведомственных Комитету по благоустройству совершен несанкционированный снос 59 деревьев, пострадали хвойники, как я уже сказала ели и сосны. В частности, на территории Калининского района снесено 19 деревьев», — рассказала Ольга Шумилова, начальник отдела содержания территории зеленых насаждений Комитета по благоустройству Петербурга.

Для сравнения, в прошлом году вандалы срубили 16 деревьев в городе. Нарушителям грозит административная ответственность и штраф от 15-20 тысяч рублей до сотни тысяч, в зависимости от нанесенного ущерба и возраста дерева.

Ели, у которых была срублена только верхушка будут восстанавливать, ствол обработают специальным раствором. Чтобы прийти в себя от рук варваров, дереву необходимо минимум пять лет, однако прежний вид оно уже не обретет никогда.