Навальный перепутал налоговую службу России с миграционной

Москва, 20 января. Проректор РАНХиГС, доктор экономических наук Андрей Марголин назвал странными выводы опального блогера Алексея Навального об эффективности российской и американской налоговых служб.

«Условно говоря, управленческие проблемы в компании среднего бизнеса и в компании крупного бизнеса могут быть вполне себе сопоставимы, независимо от численности и оборота. Ведь есть независимые мировые оценки деятельности нашей налоговой службы и они всегда были на самом высоком уровне», — отметил экономист.

Он обратил внимание на то, что Навальный подвергает критике все, однако не предоставляет никаких аргументов.

Свои доводы скандальный блогер изложил в Twitter-аккаунте, заочно согласившись с оценкой представителя партии «Демократический выбор» Владимира Милова, и параллельно по неизвестной причине назвал налоговую службу миграционной — ФМС. Экс-замминистра энергетики РФ Михаил Касьянов сравнил штат ФНС РФ и американской Internal Revenue Service (IRS). Так, российское ведомство насчитывает 146 тысяч сотрудников, а IRS — 75 тысяч экспертов. При этом американская служба собирает налогов в размере 3,4 триллиона долларов, а российская — 0,6 триллиона долларов, пишет «Политика сегодня».

Некоторые пользователи социальной сети указали на признаки спекуляций в выводах, поскольку штат налоговых регуляторов исчисляется не суммами, а количеством объектов и субъектов. Так, в Америке вдвое больше налогоплательщиков, но в России почти в два раза больше субъектов. Кроме того, население США насчитывает 300 миллионов, России — 147 миллионов человек. Получается, что налоговая нагрузка в двух державах просто несоизмерима.

Помимо этого, Telegram-канал «Выпускайте Кракена!» указал на еще одну несостыковку в мнениях Навального и Милова. Численность IRS, которое издание USA Today называет «одним из самых плохо работающих федеральных агентств», составляет в действительности 114 тысяч сотрудников.

Экс-руководитель ФНС, а ныне глава Кабмина России Мишустин ранее в интервью «Коммерсанту» заверил, что за последние четыре года при росте экономики на 3,2% и без повышения налоговой нагрузки поступление налогов увеличилось почти в полтора раза. Эффективность российской системы, по его словам, высоко оценивают китайские власти.