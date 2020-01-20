Режим ЧС введен в Перми после трагедии в хостеле

Пермь, 20 января. Глава Перми Дмитрий Самойлов ввел в городе режим чрезвычайной ситуации после прорыва трубы в хостеле «Карамель», из-за которой погибло пять человек. Об этом сообщила пресс-служба городской мэрии.

В настоящее время сотрудники администрации Индустриального района, на территории которого произошла трагедия, проводят поквартирный обход, чтобы установить последствия аварии. В помещениях отеля продолжаются следственные действия.

«Режим ЧС в городе введен с 06:50 (04:50 мск) до особого распоряжения для органов управления и сил городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского края», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате аварии без отопления и горячей воды остались 20 зданий, среди которых помимо жилых домов детский сад, музыкальная школа и клиническая инфекционная больница.

По данным регионального МинЖКХ отопление в зданиях будет восстановлено к полуночи.

Напомним, в ночь на 20 января в мини-гостинице «Карамель» произошел прорыв коммуникаций отопления. В результате происшествия погибло пять человек, в том числе один ребенок, еще трое были госпитализированы с ожогами.

По факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).