Клинцевич заявил, что организаторы незаконных митингов будут «пробовать Россию на зуб»

Москва, 20 января. Ситуация с «желтыми жилетами» во Франции стала проблемой всего Евросоюза, который с напряженностью смотрит на Париж. Об этом заявил заведующий сектором региональных проблем отдела европейских исследований ИМЭМО РАН Константин Воронов.

«Франция в этом вопросе — уникальная страна, очень своеобразная с точки зрения мощи и влияния профсоюзов, поэтому за данными акциями стоят силы, которые не хотят мириться с экономическими реформами», — отметил эксперт.

По словам Воронова, на протесты «желтых жилетов» наложились действия хулиганов и экстремистов из левацких структур. Эксперт подчеркнул, что Париж старается справиться с митингами не только с помощью полиции, но и идя на экономические уступки, однако протесты продолжаются.

«Эта ситуация носит сложный и напряженный характер, поэтому она во Франции так просто не кончится, поскольку властям здесь также деваться некуда», — сказал Воронов в беседе с «Экономикой сегодня».

По мнению члена комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франца Клинцевича, протесты во Франции касаются и России, поскольку в мире наблюдаются одни и те же тенденции, связанные с популяризацией политических технологий незаконных митингов.

«Эти вещи нужно очень внимательно отслеживать и смотреть, поскольку любые беспорядки имеют специальный заказ», — подчеркнул сенатор.

Клинцевич уверен, что в России необходимо изучать заграничные протесты и делать соответствующие, выводы, чтобы быть готовым к подобным незаконным митингам в нашей стране.

«Я ни на грамм не сомневаюсь, что у нас тоже планируются такие процессы, и что нас тоже будут пробовать на зуб», — заявил член Совфеда.

Также Клинцевич напомнил, что российским законодательством предусмотрено проведение мирных митингов и акций. Сенатор отметил, что на Западе в данной сфере действуют более жесткие нормы. По мнению Клинцевича, в нашей стране можно усилить законодательство в этой области, но оно должно касаться только незаконных протестов.