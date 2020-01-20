Подробности трагедии в Перми — взрослые и ребенок заживо сварились в затопленном хостеле

Трагедия в Перми — в результате прорыва трубы с кипятком в расположенном на первом этаже хостеле от смертельных ожогов погибли пять человек, в том числе четырехлетний ребенок. Дело расследует центральный аппарат Следственного комитета РФ. Федеральное агентство новостей собрало все, что известно о трагедии на этот час.

Среди погибших — ребенок

Среди погибших в результате прорыва трубы отопления в мини-гостинице сети «Карамель» в Перми есть ребенок, информацию подтвердили в Минздраве Пермского края. Это девочка четырех лет. Прорыв трубы произошел в частном мини-отеле «Карамель» в Перми в ночь на 20 января, когда все спали. По предварительной информации, когда вода начала поступать, сотрудница хостела сбежала из здания, не попытавшись разбудить постояльцев.

По последним данным, погибли пять человек, люди фактически сварились заживо. Трое госпитализированы с ожогами (двое в тяжелом состоянии); еще три человека, получившие незначительные травмы, от госпитализации отказались.

Список погибших и пострадавших

РЕН ТВ опубликовало список погибших и пострадавших в результате прорыва трубы в пермском отеле «Карамель». Среди погибших — четырехлетняя девочка и трое молодых людей.

Погибшие:

Екатерина Ш., 2015 г. р.; Наталья Ш., 1976 г. р.; Вадим Женихов, 1996 г. р.; Екатерина Аликина, 1999 г. р.; Елизавета Зубова, 1998 г. р.

Пострадавшие:

Мария Ужегова, 1986 г. р.; Олег Ужегов, 1984 г. р.; Эдуард Мезенцев, 1991 г. р.; Юрий Николаев, 1985 г. р.; Владимир Пономарев, 1960 г. р.; Наталья Соценко, 1966 г. р.

Уточняется, что среди пострадавших пара из Березников — 33-летняя Мария и 35-летний Олег Ужеговы, которые серьезно пострадали; 28-летний Эдуард Мезенцев из Нытвенского района; спасатели Владимир Пономарев (59 лет) и Юрий Николаев (34 года), а также 53-летняя администратор отеля Наталья Соценко. Еще три человека от госпитализации отказались.

Трубу не меняли десятки лет

Злополучный хостел был расположен в подвальном помещении дома №21 по улице Советской армии. Трубу, из-за прорыва которой произошла трагедия, не меняли 58 лет, сообщает 59.RU. Сообщается, что труба располагалась не в самом хостеле, а рядом. Труба была под высоким давлением, после ее прорыва подвальное помещение затопило.

На месте трагедии побывал губернатор края Максим Решетников.

«По итогам следствия сделаем выводы, как обеспечить безопасность наших граждан и гостей», — заявил он.

У трагедии есть виновники

Судя по имеющейся на этот час информации, к трагедии привел целый комплекс нарушений в сочетании с халатностью. Так, тепловая магистраль, на которой произошел прорыв, много лет была бесхозной. В управление «Пермской сетевой компании» централь передали всего несколько недель назад — 12 декабря 2019 года. Транзитную трубу, на которой произошла авария, не меняли 58 лет, выяснило «Ъ-Прикамье».

Дом с расположенным в подвале хостелом с августа 2014 года обслуживает управляющая компания «Профи-дом», к которой давно есть нарекания. Бывший директор компании был осужден на пять лет за растрату. Никакой вразумительной информации о замене системы отопления в пострадавшем доме на сайте компании нет.

Хостел, по данным Ura.ru, должны были закрыть до 20 февраля. Предписание о прекращении деятельности мини-отеля «Карамель» стало следствием многочисленных нарушений безопасности, выявленных МЧС. Сообщается, что в отеле отсутствовал эвакуационный выход.

Собственник сети «Карамель» Сергей Щербаков (он также владелец банного комплекса «Фараон», который, возможно, связан с сетью мини-отелей) задержан; по данным «Ъ-Прикамье» — при попытке к бегству. Еще одним владельцем «Карамели» по документам значится отец задержанного — Анатолий Щербаков.

После трагедии хостел закрыл свой сайт и группы в соцсетях, но на опубликованных ранее фотографиях видно, что в номерах нет окон. На это обстоятельство жаловались и бывшие постояльцы, оставляя негативные отзывы на сервисе по бронированию Booking.com.

Сообщается, что прорыв труб в «Карамели» происходит не в первый раз, но раньше, к счастью, обходилось без жертв.