Киев рассчитывает на прогресс в установлении мира в Донбассе в 2020 году

Киев, 20 января. Власти Украины надеются, что в 2020 году Киеву удастся достигнуть прогресса в урегулировании конфликта в Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Надеемся, этот год мы сделаем достаточно прогрессивным на пути к мирному урегулированию и разрешению ситуации на востоке Украины», — пояснил министр.

Напомним, в апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным международных правозащитных организаций, с начала гражданской войны на Украине погибли более 14 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся саммит в «нормандском формате» с участием лидеров России, Германии, Франции и Украины. По итогам саммита было принято коммюнике, в котором отмечалось, что Минские соглашения являются неизменной основой для дальнейшей работы в «нормандском формате». Кроме того, достигнутые соглашения предусматривали обмен пленными, а также разведение сил от линии соприкосновения в Донбассе.

В конце декабря состоялся обмен пленными между Украиной и республиками Доньасса, в рамках которого Киев передал Донецку и Луганску 120 человек, республики Донбасса передали украинской стороне 76 человек.