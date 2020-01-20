Россия и Белоруссия приостановили переговоры о транзите нефти

Москва, 20 января. Россия и Белоруссия приостановили переговоры касательно вопроса тарифов на транзит нефти по нефтепроводу «Дружба».

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники, одной из главных причин затягивания переговоров является то, что к настоящему моменту неизвестны точные объемы, которые пойдут через Белоруссию.

«Бессмысленно обсуждать стоимость транзита до тех пор, пока неизвестны точные объемы, которые пойдут через республику», — сообщил источник издания.

С его точки зрения, это зависит от итогов переговоров между «Белнефтехимом» и российскими нефтекомпаниями касательно условий поставки нефти в Белоруссию. Нефтекомпании заявили, что их требование — премии в размере $6 на тонну к экспортному паритету. Однако белорусская сторона настаивает на ее отмене. Для компаний в России премиальным остается именно белорусское направление, отмечает один из источников газеты.

По данным издания, стороны будут ждать того момента, пока ставка транзита не будет индексирована с 1 февраля автоматически согласно межправительственному соглашению. Как отметил, представитель исполняющего обязанности вице-премьера РФ Дмитрия Козака, данных о новых встречах по этому вопросу с белорусской стороной нет.

В начале этого года Россия приостановила поставки нефти в Белоруссию в связи с тем, что истек срок соглашения между странами. Москва и Минск не смогли заключить новые контракты. В пресс-службе министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии 13 января заявили, что представители России и Белоруссии не смогли достичь договоренностей по тарифам на транзит российской нефти через территорию республики. Согласно сообщению, Минск предложил повысить тарифы на транзит российской нефти в связи с уменьшением объемов транспортировки топлива в 2019 году.

Ранее министр путей сообщения прибалтийской республики Талис Линкайтс сказал, что Латвия готова перекачивать нефть через свою территорию в Белоруссию и обратно.