Звездный диетолог Мухина назвала топ-7 продуктов-жиросжигателей

Москва, 20 января. Врач-диетолог Марият Мухина назвала семь продуктов, которые имеют самый сильный жиросжигающий эффект.

По словам звездного диетолога, первую строчку в топ-7 жиросжигателей занимают орехи. Мухина объяснила, что мононенасыщенные жиры, которые содержатся в орехах, помогают нейтрализовать своих биологических «собратьев», а также служат хорошим источником энергии.

Кроме того, среди эффективных жиросжигателей оказались рыбные деликатесы из форели, сельди, семги и другой рыбы. Мухина отметила, что Омега-3 и жирные кислоты всегда полезны для организма, даже если речь идет о стремительной потере веса.

В список лучших продуктов-жиросжигателей также попали грейпфруты, перец чили и зеленый чай. Диетолог отметила, что с помощью грейпфрута можно регулировать уровень сахара в крови и снижать аппетит без вреда для здоровья.

«С одной стороны, капсаицин гарантирует чувство насыщения и спасает от переедания. С другой, он приводит к более быстрому сжиганию калорий и помогает избавиться от жировых масс», — добавила Мухина.

Ранее Мухина назвала пять продуктов, которые оказывают положительное воздействие на сексуальное влечение, а также развеяла мифы о еде, которая не является афродизиаком. По словам диетолога, первую строчку в топ-5 натуральных афродизиаков занимают устрицы.