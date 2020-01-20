Украина предложила три новых участка для разведения сил

Киев, 20 января. Три новых участка разведения сил в Донбассе будут определены в ближайшее время. Об этом сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

По его словам, украинская сторона подготовила предложения по определению новых участков разведения сил, они будут иметь гуманитарное значение, передает «Экономика сегодня».

«Мы готовили несколько альтернативных вариантов, потому что, в первую очередь, опять-таки будет привлечена трехсторонняя контактная группа», — заявил украинский министр.

Он добавил, что участки будут обсуждаться и согласовываться в рамках подгруппы по вопросам безопасности.

Накануне трехсторонняя контактная группа в Минске начала рассмотрение предложений по девяти новым участкам разведения сил на линии соприкосновения, три из них предложил Киев.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о предложении Киева создать подгруппу по вопросам российско-украинской границы.

Конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после государственного переворота в Киеве. В ответ на смену власти жители региона высказались за независимость территории, украинские власти начали боевые действия против республик Донбасса.

Контактная группа в Минске ведет деятельность по урегулированию конфликта с сентября 2014 года. За время работы группа приняла три документа по деэскалации ситуации, однако после соглашений между сторонами продолжаются перестрелки.