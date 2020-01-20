Сирия, 20 января. Курдские боевики подорвались на мине в Ракке во время патрулирования. В Идлибе джихадисты обстреливают позиции армии из противотанковых ракетных установок. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: наносят удары по линиям обороны джихадистов в Алеппо и Идлибе.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): подозревается в установке мины на дороге в Ракке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреливает позиции сирийской армии на юге Идлиба.

Курдские вооруженные формирования: обстреляли жилые кварталы Африна из минометов - пострадали мирные жители, погиб ребенок, провели рейд в Хасаке и задержали беженца из Ираке, которого подозревают в пособничестве боевикам ИГИЛ.

Провинция Алеппо

На западе провинции ВВС Сирии наносят точечные удары по укрепленным оборонным сооружением джихадистов «Тахрир аш-Шам» в районе поселка Аль-Атариб, а также у деревень Авиджиль и Шейх-Али, как передает новостное агентство Step News.

По данным портала Baladi News, на севере провинции курдские боевики из состава «Сил освобождения Африна» открыли огонь из минометов по линиям обороны протурецкого ополчения в районе города Африн. Как передают различные источники, в результате обстрела пострадали мирные жители, погиб один ребенок.

Провинция Идлиб

Радикалы «Тахрир аш-Шам» продолжают обстреливать из противотанковых ракетных установок позиции сирийской армии в районе поселка Абу-Дафна, о чем сообщает агентство OGN Reports.

По данным медиаресурса ВВС Сирии в ответ совершили боевой вылет в районе поселения Абу-Джариф, оккупированного боевиками «Тахрир аш-Шам» и вооруженной оппозиции и нанесли точечный удар по опорным пунктам альянса. Точечные удары по позициям радикалов и укрепленным огневым точкам также были нанесены в районе Абу-Джарифа.

Провинция Ракка

Сирийские военнослужащие устанавливают новые контроль-пропускные пункты на севере провинции, в особенности расширено военное присутствие отрядов правительственных сил на трассе, ведущей в Дейр-эз-Зор в район пустыни Бадия, как передает новостной портал Rojava Network. Тем самым САА отрезает предполагаемые пути снабжения террористов ИГИЛ, которые скрываются в зонах контроля курдских радикалов в Ракке и перебрасывать подкрепления для спящих ячеек организации в пустынных районах Бадии.

В районе города Ат-Табка конвой курдских радикалов подорвался на дорожной мине, как сообщает источник в сети Twitter (@Trojkan1337). Ранены три боевика.

Провинция Хасака

Несколько членов сирийской армии пострадали в районе поселка Тель-Мансур. Как передает агентство Alk Habour, автомобиль САА наехал на придорожную мину. Пока что ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за установку взрывного устройства. Под подозрением террористы «Исламского государства».

Источник также сообщил боевики «Демократических сил» совершили рейд в район поселка Тель-Шаер. Боевики провели серию обысков у местных жителей, после чего арестовали мужчину из числа перемещенных лиц. «Демократические сил» заподозрили его в связи с боевиками ИГИЛ.

1 Организация запрещена на территории РФ.