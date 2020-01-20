Трамп поставил под угрозу мирный космос в попытке сдержать РФ и КНР

Вашингтон продолжает крушить систему международных договоров, обеспечивающих глобальную стратегическую безопасность. Об этом прямо свидетельствует создание в США Космических сил, получивших статус отдельного рода войск.

В ситуации разбирался обозреватель Федерального агентства новостей.

«Ха-ха-ха» и «хи-хи-хи»

18 января в Twitter Космических сил США появилась фотография, демонстрирующая новое обмундирование военнослужащих United States Space Force (USSF). Украшенное шевронами с американским флагом и символикой United States Space Command (USSPACECOM) оно немедленно вызвало массу насмешек как у американской, так и у иностранной общественности.

Кто-то посчитал ее слишком пафосной и явно тяготеющей к образам голливудских блокбастеров «Звездные войны», «Звездный десант» и даже игры «Warhammer 40,000». Другие обратили внимание на камуфляжный рисунок MultiCam и немедленно разразились ироничными комментариями в духе «О да, все же знают, что в космосе полно космических лесов!»

В общем, «ха-ха-ха» и «хи-хи-хи».

На самом деле перед нами тот случай, когда большинство комментаторов, как гласит известный фразеологизм, «за деревьями не увидели леса». Ничего смешного в появившейся фотографии нет.

Во-первых, потому что создатели формы USSF банально не стали выдумывать велосипед и в качестве образца для своего изделия использовали стандартную форму United States Army. Просто чтобы не плодить сущности, а также сэкономить время и деньги.

Во-вторых, было бы странно, если бы личный состав USSF, расквартированный на авиабазах «Ванденберг» и «Лос-Анджелес» в штате Калифорния, разгуливал на своих рабочих местах в футуристических нарядах, усыпанных, допустим, изображениями звезд и комет.

В-третьих, существование Космических войск — это вполне современный тренд в деле строительства вооруженных сил. Например, части и подразделения, обеспечивающие безопасность нашей страны в космической сфере, существуют сейчас в составе Воздушно-космических сил Вооруженных Сил Российской Федерации. Нам же не приходит в голову смеяться над тем, что российский полковник ВКС, запускающий очередную ракету с космодрома «Плесецк», одет в обычную армейскую «цифру»?

Вскоре Космические войска появятся и в Великобритании: местное министерство обороны уже приступило к формированию Космического командования — первой подобной структуры в истории страны. Да что там Великобритания, подобие Космических войск — правда, с весьма скудной матчастью — имеется даже на Украине!.. Там там оно существует в формате Государственного космического агентства.

В общем, Космические войска по нашим временам нонсенсом не являются. Хотя, допускаем, само название этих войск в глазах непосвященных вполне может выглядеть поводом для насмешек.

Однако главным образом все это нисколько не смешно потому, что выделение USSF из состава United States Air Force, с превращением Космических сил в шестой отдельный вид вооруженных сил США, предназначенный для осуществления военных операций в космическом пространстве, — это более чем серьезно.

Разберемся, почему.

Ликвидация «космического колхоза»

Нельзя сказать, что до недавнего времени Пентагон не интересовался космосом. Разумеется, интересовался. На излете 2018 года космической сферой в военном плане занималось порядка 60 различных организаций, входящих в структуры Пентагона и американских спецслужб. При этом организационно всю эту коллаборацию курировали американские ВВС, беззастенчиво «отжимавшие» в пользу приобретения новых самолетов значительную часть средств, выделяемых на космические нужды.

Одновременно фиксировалась и кадровая проблема: сделать карьеру в авиационной сфере американскому офицеру было на порядок проще, чем в узкоспециализированной и недофинансируемой космической.

Вполне возможно, что личный состав американских космических служб так и продолжал бы оставаться на положении «пасынка» в United States Air Force, если бы не тектонические изменения в области геополитики. Позиционирование Вашингтона себя как центра однополярного мира и его нежелание расставаться с этим статусом в условиях набирающих силу конкурентов в виде Москвы и Пекина подтолкнули США к началу демонтажа системы международных договоров, обеспечивающих глобальную стратегическую безопасность.

Жертвой американской политики один за другим пали Договор об ограничении систем противоракетной обороны, Договор об обычных вооруженных силах в Европе и Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Судьба Договора о сокращении стратегических наступательных потенциалов повисла на волоске, и все свидетельствует о том, что этот волосок в самом ближайшем времени будет Вашингтоном перерезан. Многие аналитики считают практически неизбежным развертывание американских ракет средней дальности в Европе и — вывод американского ударного вооружения в космос.

Иными словами, Вашингтон в погоне за получением стратегического преимущества над Москвой и Пекином с высокой степенью вероятности нацелился на милитаризацию космоса. Тем самым он идет вразрез с положениями подписанного еще в 1967 году международного Договора о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела.

Напомним, что Договор о космосе определяет основные правовые рамки международного космического права. Он не препятствует размещению на орбите обычных вооружений. То есть поднять на орбиту бравого космонавта с пистолетом или какую-нибудь ракету с осколочно-фугасной БЧ можно, благо серьезной угрозы целям на Земле подобные действия не представляют.

Вместе с тем, Договор категорически запрещает государствам-участникам размещение на орбите Земли ядерного оружия или любого другого оружия массового уничтожения, установку его на Луне или любом другом небесном теле, или на станции в космическом пространстве.

Именно размещение на орбите американского ядерного оружия или иного оружия массового поражения теоретически способно «обнулить» российские Стратегические ядерные силы и ракетные войска НОАК, представляющие в условиях гипотетического мирового конфликта главную угрозу для территории США. Раз так, то Договору о космосе, видимо, жить осталось недолго.

Ну и, конечно, Пентагону для поддержания боеспособности спутниковой группировки и дальнейшего наращивания ее возможностей, а также для вывода платформ с ударным вооружением на орбиту Земли и последующего контроля за их боевым дежурством потребуется не «космический колхоз» под крылышком United States Air Force, а специализированная структура с целевым финансированием и четко очерченной зоной ответственности.

Проще говоря, Штатам понадобится новый род войск, а не очередной «Комитет по координации чего-то там».

Трамп в наступлении

Впервые президент США Дональд Трамп упомянул о желании создать Космические силы в своей речи в марте 2018 года. 18 июня того же года он подписал директиву о космической политике и призвал Пентагон «немедленно начать процесс, необходимый для создания Космических сил как шестого вида вооруженных сил», которые будут отделены от ВВС, но равны им по статусу. Решение задачи возлагалось на председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Джозефа Данфорда.

Первоначально Белый дом старался всех уверить, что USSF создаются исключительно в оборонительных целях. Маски были сброшены 13 декабря 2019 года, когда Трамп заявил дословно следующее:

«Космические силы будут очень важным компонентом нашей обороны и, честно говоря, наших НАСТУПАТЕЛЬНЫХ возможностей. И это будет ОЧЕНЬ ВАЖНО для нашей страны».

О создании в стране Космических сил президент США объявил 21 декабря 2019 года в ходе церемонии подписания военного бюджета на 2020 финансовый год. Также Трамп сообщил, что новый род войск возглавит генерал ВВС Джон Рэймонд. Из общей суммы оборонного бюджета США на 2020 год, насчитывающей 738 млрд долларов, на формирование первичной структуры USSF предполагалось выделить 40 миллионов.

Конечно, по меркам Штатов, эта сумма просто мизерная. Например, Вашингтон в наступившем году планирует выделить только Киеву на укрепление обороноспособности ВСУ целых 365 млн долларов. Но следует понимать, что Космические силы США создаются отнюдь не на пустом месте (вспомним те самые 60 организаций, уже в 2018 году вкалывавших на американский военный космос). Кроме того, 40 миллионов — это явно только начало, своеобразные «подъемные» для Рэймонда и компании.

Еще раз подчеркнем: создание United States Space Force как отдельного рода войск прямо указывает на продолжение Вашингтоном политики слома существующей системы международных договоров, обеспечивающих глобальную стратегическую безопасность. Появление USSF — это не шажок, а настоящий прыжок навстречу грядущей милитаризации космоса.

«Ящик Пандоры» открыт

Разумеется, Москва осуждает подобные действия заокеанских «партнеров». Конечно, нашей стране есть, чем ответить на отнюдь не мирные инициативы США. Мы поищем асимметричные ответы на агрессивные действия Вашингтона и, скорее всего, их найдем. Например, РФ может возобновить советские проекты лазерных и кинетических средств поражения космического базирования. Но более мирным от всего этого космос, конечно, не станет.

Таким образом, Дональд Трамп, давший отмашку на создание USSF, открыл «ящик Пандоры». По большому счету, сейчас никто точно не знает, чем эта затея американского президента закончится и как она изменит баланс сил в мире.

Вот что стоит за появлением в Twitter Космических сил США фотографии с новой униформой. Вам все еще смешно? Нам — точно нет.