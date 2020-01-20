Депутат Пискарев предложил обращать в пользу государства доходы наркоторговцев

Москва, 20 января. МВД России готовит проект новой Стратегии государственной антинаркотической политики РФ на период до 2030 года. В документе будут учтены и рекомендации депутатов Госдумы по противодействию экономическим основам наркобизнеса. Об этом сообщил журналистам председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Как отметил парламентарий, в конце 2019 года ключевые положения проекта документа ратифицировал на заседании Государственный антинаркотический комитет. Пискарев объяснил, что среди инициатив комитета — разработка мер по обращению в прибыль государства денежных средств, получаемых наркодельцами от торговли запрещенными препаратами, пишет «Парламентская газета».

Парламентарий обратил внимание на то, что положительный опыт противодействия этому явлению есть в ряде европейских государств. Так, например, во Франции каждый год обращается в доход государства примерно 70 миллионов евро, полученных наркодельцами незаконным путем, в Испании — 19,6 миллиона евро.