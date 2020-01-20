Кремль прокомментировал возможность помилования осужденной за наркотики израильтянки

Москва, 20 января. Судьба гражданки Израиля, осужденной в РФ за контрабанду наркотиков, будет обсуждаться на встрече президента России Владимира Путина с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В ходе брифинга журналисты поинтересовались у Пескова, может ли Владимир Путин помиловать гражданку Израиля Наам Иссахар, осужденную в России за контрабанду наркотиков.

«Мы знаем, что тема широко обсуждается, она наверняка будет поднята в ходе контактов с Нетаньяху и тогда будет обсуждена. Давайте дождемся поездки Путина в Израиль», — пояснил Песков.

Он также добавил, что Путин прибудет с визитом в Израиль 23 января. Он намерен посетить мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения узников «Освенцима», которые пройдут в Израиле в День памяти жертв холокоста.

Ранее в израильских СМИ появилась информация, что осужденная в России за хранение и контрабанду наркотиков Наам Иссахар может быть помилована накануне визита российского лидера в Израиль.

В октябре 2019 года суд в Москве приговорил Иссахар к 7,5 года тюрьмы, признав ее виновной в контрабанде наркотиков. Девушка была задержана весной 2019 года в аэропорту «Шереметьево». При себе у нее обнаружили 9,6 грамма гашиша.