Москва, 20 января. Волна незаконных митингов в Ливане переросла в массовые беспорядки и погромы. Незаконные акции сопровождаются сотнями раненых граждан страны. Сенатор Владимир Джабаров считает, что избежать трагедий в ходе незаконных акций поможет лишь ужесточение наказания.

По данным агентства Reuters, столкновения демонстрантов с полицией в Бейруте сопровождаются сотнями пострадавших как со стороны митингующих, так и со стороны правоохранителей. Власти страны пытаются восстановить порядок в столице и защитить граждан от незаконных выступлений.

«Мишель Аун (президент Ливана. — Прим. ФАН) призывал защищать безопасность мирных демонстрантов, а также государственную и частную собственность и восстанавливать спокойствие в центральном Бейруте», — говорится в сообщении администрации президента Ливана.

Демонстранты в Бейруте ведут себя крайне агрессивно — они закидывают полицию петардами и бутылками с зажигательной смесью. В ответ стражи порядка вынуждены применять слезоточивый газ и резиновые пули.

Массовые беспорядки давно стали главной задачей организаторов незаконных митингов. Подобная ситуация наблюдалась минувшим летом в Москве, когда представители так называемой «оппозиции» привлекали обученных провокаторов на незаконных акциях. Участники несанкционированных митингов пытались устроить погромы, кидали в правоохранителей камни и урны. События в Москве продемонстрировали необходимость ужесточения наказания за организацию и проведение незаконных митингов.

Член Совета Федерации Владимир Джабаров считает, что власти Ливана должны пресекать беспорядки в стране. По словам сенатора, нарушителей спокойствия необходимо привлекать к реальной ответственности во избежание трагедий.

«Я думаю, что все несанкционированные мероприятия должны пресекаться полицией, чтобы это не закончилось трагедией. Действовать нужно в рамках закона. Если это законом разрешено, люди должны свободно выходить, а если нарушается закон, то виновные должны наказываться по всей строгости. Все очень просто», — заявил сенатор в комментарии «Инфореактору».

Политические митинги, большинство из которых не было согласовано с властями столицы, прошли в Москве в конце июля и начале августа прошлого года. Поводом для проведения незаконных сходок стал отказ Мосгоризбиркома зарегистрировать кандидатами на выборы в Мосгордуму представителей так называемой «оппозиции» из-за фальсификаций в подписных листах. Например, у юриста так называемого Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ иноагентом) Любови Соболь обнаружили более 14% поддельных подписей, в том числе в ее подписных листах значились «мертвые души». Еще в ходе предвыборной кампании в Москве раскрыли целый штаб по рисовке поддельных подписей за кандидатов от оппозиции.

Федеральное агентство новостей провело расследование, итоги которого озвучены в фильме «Анатомия протеста 2019». ФАН удалось выяснить, что в штаб блогера Алексея Навального в Москве наведывался сотрудник посольства США Секстон, он проводил лекции и тренинги для последователей одиозного блогера, когда тот находился под арестом.