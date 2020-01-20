В Кремле прокомментировали освобождение Чайки от должности генпрокурора

Москва, 20 января. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков не подтвердил проведение досрочных выборов в Госдуму. Об этом он заявил журналистам на брифинге.

В ответ на вопрос журналиста о появившихся данных про досрочное проведение выборов в парламент Песков призвал трезво оценивать источники.

«Мы никогда не комментируем неподтвержденную информацию, призываем трезво оценивать такие источники», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Он также добавил, что Путин при смене генпрокурора реализовал свое право.

«Это решение президента, президент внес кандидатуру, это его право как главы государства, он его реализовал», — отметил Песков.

Напомним, сегодня, 20 января, стало известно об отставке генпрокурора Юрия Чайки в связи с переходом на другую работу. На должность главы Генпрокуратуры Путин внес кандидатуру заместителя главы СК России Игоря Краснова.