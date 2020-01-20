В ДНР ответили на возможную заморозку конфликта в Донбассе по приднестровскому сценарию

Депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский заявил, что Донецк ждет от ОБСЕ разрешения конфликта в Донбассе, а не его заморозки.

Ранее экс-представитель председателя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТГК) по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик сообщил, что не исключает заморозки конфликта в Донбассе по примеру приднестровского сценария на десятилетия.

«В каких-то аспектах это уже есть. Приднестровье пользуется тем, что считается частью Молдовы. И все преимущества торговли с ЕС распространяются и на Приднестровье», — сказал Сайдик.

Однако с таким положением дел не согласны в Донецкой Народной Республике. По словам депутата Народного Совета ДНР Владислава Бердичевского, официальный Донецк «прежде всего ждет содействия в деэскалации конфликта, но никак не того, что спецпредставитель ОБСЕ в Контактной группе будет неприкрыто занимать позицию одной из конфликтующих сторон».

«При чем сторона, за которую так заступается господин Сайдик, шесть лет делала все, чтобы усилить противостояние — начиная от блокады, организованной радикалами и поддержанной Киевом, и заканчивая ущемлением прав и свобод русскоязычного населения на Украине и той территории Донбасса, которая находится под ее контролем», — сказал он в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей.

Бердичевский также предположил, что данные о финансовом подкреплении Сайдика со стороны различных западных организаций за поддержку Украины на международной политической арене далеко не выдумки.

«Мы много раз напоминали украинским лидерам, напомним и Мартину Сайдику о том, что Комплекс мер и «формула Штайнмайера» — это международные соглашения, подписанные обеими сторонами в присутствии стран-гарантов. В них четко прописан порядок выполнения пунктов, и многоопытный политик и дипломат, как Мартин Сайдик, не должен позволять себе искажать суть подобных документов в угоду собственной выгоде. Донбасс всегда на стороне мира, мы ждем, что наше стремление прекратить войну будет поддержано международным сообществом, однако наш народ самостоятельно будет определять свою дальнейшую судьбу и решать, по каким законам ему жить на своей земле», — заключил представитель ДНР.

Собеседник ФАН также сообщил, что народные республики будут ожидать более объективной и взвешенной оценки происходящих в Донбассе событий от следующего спецпредставителя ОБСЕ.

Напомним, конфликт в Донбассе начался весной 2014 года. После кровавого государственного переворота жители региона провозгласили независимость территории. В ответ власти Украины начали военные действия против своих бывших граждан. Вопросы урегулирования конфликта обсуждаются в рамках Минской контактной группы, а также «нормандской четверки». Несмотря на это, режим прекращения огня регулярно нарушается украинскими силовиками.