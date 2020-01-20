Бочкареву оштрафовали на 30 тысяч рублей за хранение наркотиков

Москва, 20 января. Актриса Наталья Бочкарева признала себя виновной в хранении наркотиков. Судебные органы рассмотрели дело и назначили актрисе штраф — 30 тысяч рублей. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей из зала Преображенского суда Москвы.

Бочкарева прибыла в здание суда сегодня днем 20 января. В зал слушаний актриса проследовала в сопровождении телохранителей.

Отмечается, что ранее представители МВД ходатайствовали о прекращении уголовного преследования Бочкаревой и назначении ей штрафа. На суде дознаватель подтвердил ходатайство и сказал, что Бочкарева загладила вину «путем перевода средств в благотворительный фонд Евгения Воскресенского».

Судья по просьбе защиты приобщила к делу свидетельство о том, что в биоматериалах актрисы не было кокаина.

Актриса была задержана в сентябре прошлого года, когда управляла транспортным средством в Москве. Правоохранители обнаружили у нее кокаин. Против нее завели уголовное дело.