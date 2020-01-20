В Кремле считают, что после конференции по Ливии в Берлине предстоит еще много работы

Москва, 20 января. После конференции по Ливии в Берлине еще предстоит большая работа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, конференция по Ливии в столице ФРГ состоялась 19 января. Как и ожидалось, на ней было подписано соглашение о перемирии между сторонами конфликта, так как главе так называемого ПНС Файезу Сарраджу и фельдмаршалу Халифе Хафтару даже не дали возможности встретиться.

По мнению председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича, посетившего этот саммит, итоговая пресс-конференция, где было много сказано про права человека и уважение запрета ООН на поставки оружия в Ливию, получилась туманной. Все это уже проговаривалось около пяти лет назад, во время подписания Схиратских соглашений, которые так и не были выполнены.

Берлинский саммит стал продолжением встречи в Москве, состоявшейся 13 января благодаря усилиям российских дипломатов. Текущий переговорный процесс был запущен после встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана 8 января в Стамбуле, призвавших стороны ливийского конфликта прекратить боевые действия с 12 января.