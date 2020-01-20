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Песков заявил, что Хафтар принял приглашение Путина посетить Москву

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Песков заявил, что Хафтар принял приглашение Путина посетить Москву

Москва, 20 января. Фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар принял приглашение российского лидера Владимира Путина посетить Москву, но точной договоренности по времени нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

У представителя Кремля поинтересовались, есть ли понимание, когда состоится встреча Хафтара с Путиным. Ранее Кремль сообщал, что Хафтар принял приглашение Путина посетить Россию.

«Нет, пока на ближайшее время ясности нет. После того, как наступит ясность, мы сообщим. На этой неделе встреч Хафтара с Путиным не запланировано», — сказал представитель Кремля.

Ранее стало известно, что министерство иностранных дел планирует неоднократные контакты с командующим Хафтаром. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов уточнил, что конкретных договоренностей по визиту фельдмаршала в Москву пока нет, однако российская сторона постоянно находится с ним в контакте. Богданов напомнил, что Хафтар неоднократно приезжал в российскую столицу, и выразил уверенность — такие визиты продолжатся.

Напомним, Хафтар направил Путину письмо с предложением провести вторую межливийскую встречу в Москве. Фельдмаршал выразил полную поддержку российской инициативе по примирению сторон ливийского конфликта и заявил, что примет предложение РФ, если та решит продолжить диалог в Москве.

Также мирные переговоры по Ливии прошли в Москве 13 января.

Песков заявил, что Хафтар принял приглашение Путина посетить Москву

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