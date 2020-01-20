Чешский парламентарий Гроспич призвал отменить санкции в отношении Сирии

Прага, 20 января. Глава комитета по дружбе с Сирией парламента Чехии Станислав Гроспич выступил с предложением отменить односторонние санкции в отношении Дамаска.

Парламентарий подверг критике политику США на Ближнем Востоке, считая, что Вашингтон оказывает неоправданное давление на страну. По его мнению, необходимо отменить данные экономические меры.

Гроспич призвал поддерживать законное правительство Сирии до окончательного завершения несправедливой политики по отношению к ближневосточному государству и полного освобождения от террористов и оккупации территории страны.

Он подчеркнул, что судьба Сирии, Ирака и Ливана не должна зависеть от воли преступных правительств Запада.

Ранее чешский депутат заявлял, что западные СМИ не обращают внимание на сотрудничество Вашингтона с террористами в Сирии. По его словам, боевики «при поддержке оккупационных сил США контролируют ряд нефтяных месторождений в Сирии». Эту ситуацию Гроспич считает позорной.