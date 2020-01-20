Песков прокомментировал вопрос о голосовании по поправкам в Конституцию РФ

Москва, 20 января. Президент РФ Владимир Путин в ходе своего послания к Федеральному собранию четко объяснил необходимость внесения поправок в Конституцию России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Есть понимание, что это именно должно быть голосование, а не референдум. Причем это не является обязательным, потому что речь идет об изменениях, которые относятся к сфере фундаментальных статей. Президент посчитал необходимым свериться с точкой зрения россиян», — добавил Песков.