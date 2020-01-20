Глава МИД Германии анонсировал следующую конференцию по Ливии

Берлин, 20 января. Очередная конференция по вопросу урегулирования кризиса в Ливии с участием глав МИД состоится в феврале. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Глава внешнеполитического ведомства Германии отметил, что по итогам берлинского саммита по Ливии, который состоялся 19 января, было принято решение провести следующую встречу на уровне глав МИД в феврале.

«Таким образом, вчера был дан первый стартовый выстрел», — пояснил Маас.

Он также добавил, что 20 января Совет министров иностранных дел стран Евросоюза проведет встречу, в ходе которой будут обсуждаться итоги межливийской конференции по Ливии.

Стоит отметить, что конференция в Берлине стала логическим продолжением переговоров по Ливии, которые состоялись 13 января в Москве. В переговорах в Москве принимали участие представители Ливийской национальной армии и так называемого Правительства национального согласия Ливии. При этом 12 января благодаря усилиям России в Ливии вступил в силу режим прекращения огня, который продолжает соблюдаться всеми сторонами конфликта. Стоит отметить, что берлинская конференция по Ливии не имела таких результатов, как прошедшая в Москве.

После московских переговоров командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар направил письмо президенту России Владимиру ПУтину, в котором поблагодарил российского лидера за миротворческую деятельность. Он также предложил провести вторую межливийскую встречу в Москве.