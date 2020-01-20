Сети были бесхозными: комментарий инженера Пермской сетевой компании. ФАН-ТВ

Сотни литров горячей воды вылилось на посетителей мини-отеля в Перми. В «Пермской сетевой компании» сейчас выясняют причины утечки на тепловых сетях. Главный инженер прокомментировал произошедшее. «Произошла утечка теплоносителя на сетях в районе улицы Советской Армии, установлено, что в данном жилом доме находящиеся без хозяина сети — у них отсутствует герметизация ввода данных сетей, в результате чего теплоноситель попал в подвальное помещение данного здания. Будем выяснять причины — почему данный теплоноситель, каким образом он попал в здание, почему отсутствует герметизация ввода», — комментирует главный инженер «Пермской сетевой компании» Вячеслав Ермаков. «Все, что делается в подобных случаях, было отключено. Сейчас отключенные дома восстанавливаются для подключения, ну а в доме, где этот подвал, сейчас главная задача — подключить электричество, и наша задача — определить родственников и оказать всю необходимую помощь родственникам погибших», — рассказывает и.о. министра территориальной безопасности Пермского края Игорь Гончаров. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело, следователи выясняют все причины произошедшего. Напомним, коммунальная авария в Перми произошла в ночь на 20 января. Трубы прорвало на участке теплотрассы вблизи дома, где располагался хостел. Кипятком затопило цокольный этаж. Пять человек, в том числе один ребенок, погибли. Еще трое — госпитализированы. «В следственном отделе по Индустриальному району города Перми возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ — это оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Следователь приступает к осмотру места происшествия, будут назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы для выяснения смерти погибших людей. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — комментирует помощник руководителя СУ СК России по Пермскому краю Андрей Олин.