Полиция не дала Гребенщикову отыграть концерт в Гоа

Нью-Дели, 20 января. Полиция не дала провести концерт известного российского рок-музыканта Бориса Гребенщикова в индийском штате Гоа. Об этом сообщили организаторы музыкального мероприятия.

Выступление отменили по требованию местной религиозной общины. Несмотря на то, что у музыканта были все необходимые документы для проведения мероприятия, местные силовики остановили выступление Гребенщикова.

«Концерт БГ был прерван по причине обстоятельств непреодолимой силы, вызванных противоречиями с представителями местных силовых структур», — говорится в сообщении.

Концерт был запланирован в деревне Арамболь в штате Гоа. Отмечается, что населенный пункт пользуется большой популярностью среди туристов.

Напомним, что Борис Гребенщиков — советский и российский музыкант, один из родоначальников русской рок-музыки. Долгое время был идейным вдохновителем группы «Аквариум», которая является одной из старейших советских и российских рок-групп.

Ранее ФАН сообщал, что грузинский священнослужитель сорвал «уличный концерт» Гребенщикова и группы «Аквариум», который они устроили у монастыря Джвари в древней столице Мцхета.