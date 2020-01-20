Перенджиев назвал военную робототехнику одним из важнейших направлений деятельности РФ

Москва, 20 января. Применение российской робототехники для разминирования в Сирии важно и необходимо, заявил член экспертного совета «Офицеров России», доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев.

Он напомнил, что исполняющий обязанности министра обороны РФ Сергей Шойгу уделяет большое внимание робототехнике. По словам эксперта, «одним из важнейших направлений в роботизации стало создание роботов, которые занимались бы разминированием».

В разговоре с корреспондентом Nation News Перенджиев подчеркнул, что ФСБ РФ использует роботов-саперов.

«Минобороны показывает, что эти роботы используются не просто в учебных целях, а реально применяются на практике. Стоимость роботов, конечно, высокая, но все равно она не выше человеческой жизни. Поэтому, конечно, робототехника — одно из важнейших направлений деятельности», — подчеркнул собеседник издания.

Отметим, российские робототехнические комплексы «Скарабей» и «Сфера» работают на территории Сирии, с их помощью разминируются труднодоступные участки, в том числе подземные лазы и разрушенные здания. Соответствующие кадры работы роботов ранее опубликовал телеканал «Звезда».

Напомним, российские военные использовали эти комплексы в Сирии при разминировании Пальмиры. По информации военного ведомства РФ, «Скарабеи» малозаметны и практически бесшумны, они также способны работать на дистанции до 250 метров от оператора.