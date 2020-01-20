Москва, 20 января. Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России, на котором присутствовали новый премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, руководитель Минобороны РФ Сергей Шойгу, глава ФСБ Александр Бортников. Об этом заявил на брифинге журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Сегодня Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Присутствовали Мишустин, Матвиенко, Володин, Патрушев, Шойгу, Бортников. Традиционно обсуждались традиционные актуальные вопросы социально-экономического развития. Путин информировал участников о своем участии в берлинской конференции», — отметил пресс-секретарь главы государства.

Кроме того, указал он, Путин в ходе совещания объяснил свое предложение назначить Игоря Краснова на должность генерального прокурора. По словам Пескова, сегодня также у российского лидера запланированы внутренние встречи и совещания.