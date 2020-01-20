Россияне рассказали, чего ждут от Мишустина на посту премьера

Москва, 20 января. 10% граждан России ждут повышения уровня благосостояния страны от нового председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Об этом свидетельствуют результаты открытого опроса SuperJob.

Результаты опроса показали, что общего улучшения во всех сферах жизни государства ожидают 9% граждан России. На положительные тенденции в экономике и процветание страны рассчитывают 6% россиян.

5% опрошенных пожелали Михаилу Мишустину успешного выполнения задач, которые стоят перед премьер-министром, а также успехов в работе на благо людей.

2% ждут от Мишустина снижения налогов, увеличения размера выплат и пособий, а также улучшения качества медицины.

Всего 1% выразил надежду на снижение цен на топливо, продукты и услуги ЖКХ.

От нового кабинета министров ничего не ждут 23% опрошенных, 25% заявили об отрицательных ожиданиях и 9% ничего не ответили.

Отмечается, что в опросе принимали участие жители всех регионов России, которые достигли совершеннолетия.

Ранее ФАН сообщал, что новый председатель правительства РФ Михаил Мишустин назвал главную задачу нового правительства. Он сообщил, что кабинет министров сосредоточен на исполнении положений послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.