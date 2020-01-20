Москва, 20 января. Продолжение антитеррористической операции правительственных войск Сирии — единственный выход на фоне активизации боевиков в этой стране, заявил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Коротченко рассказал об активизации террористов в сирийском Идлибе. Он напомнил, что 16 января в результате атак террористов в республике погибли как минимум 47 сирийских военнослужащих и 51 мирный житель. По данным российского Центра по примирению враждующих сторон, особенно высокая активность боевиков зафиксирована на территории провинции Идлиб. Как уточнили российские военные, позиции сирийской армии в зоне деэскалации с 16 января боевики атаковали 16 раз. Кроме того, террористы 253 раза совершали обстрелы населенных пунктов.

Как пишет iReactor, эксперт объяснил, с чем связана активизация террористов в регионе. Он напомнил, что ответственность за разоружение боевиков взяла на себя Турция, Анкаре предстоит проделать еще большую работу в этом направлении.

«Турция брала на себя обязательства в провинции Идлиб разоружить незаконные бандформирования, навести мир, порядок — это лишнее свидетельство тому, что Турции есть над чем работать и выполнять то, что она официально гарантировала на саммите по урегулированию с Сирией, Ираном и Россией», — подчеркнул специалист.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило об обострении обстановки в сирийском Идлибе. Сообщалось, что незаконные вооруженные бандформирования перешли с боеприпасов кустарного производства на оружие стран НАТО.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. Сирийская армия освободила практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований и приступила к восстановлению инфраструктуры. Ключевые силы запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1 были ликвидированы при содействии российских военных.

Также российское внешнеполитическое ведомство показало роботов «Скарабей» и «Сфера» за работой в Сирии. Военнослужащие с помощью устройств осматривают труднодоступные и опасные участки заминированной территории — подземные лазы и пространства под автомобилями.

1 Организация запрещена на территории РФ.