Иран готовится к новому шагу по сокращению ядерных обязательств

Тегеран, 20 января. Иран сделает следующий шаг по сокращению ядерных обязательств, если Европа направит дело о нарушении Тегераном Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в Совбез ООН. Как сообщил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, в случае отправки дела Тегеран выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

«Если европейцы направят иранское дело в Совет Безопасности, мы выйдем из ДНЯО», — подчеркнул Зариф.

14 января главы МИД Германии, Франции и Великобритании объявили, что запускают механизм урегулирования споров в рамках реализации СВПД. В Европе считают, что основанием для подобных действий стало невыполнение Тегераном обязательств по ядерной программе.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что в этом шаге европейских государств нет юридического обоснования. Он также отметил, что Иран остается приверженным ядерной сделке.

«Для Тегерана важным в рамках СВПД являются реальные действия противоположной стороны, а не декларации намерений», — подчеркнул Мусави.

Напомним, Иран объявил о выходе государства из ядерной сделки после провокации США, в ходе которой в ночь на 3 января на территории Ирака убили иранского генерала Касема Сулеймани. В связи с действиями Вашингтона на Ближнем Востоке все чаще стали звучать призывы «Янки, гоу хоум!». Так, Ирак потребовал вывести американские войска с территории страны.