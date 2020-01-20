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Аналитик Козюлин уверен, что реализация проекта «Сфера» повысит обороноспособность России

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Козюлин уверен, что реализация проекта «Сфера» повысит обороноспособность России

Военный аналитик Вадим Козюлин уверен, что Россия должна иметь собственную спутниковую систему связи.

Ранее представители госкорпорации Роскосмос сообщили, что для развертывания к 2030 году российской многофункциональной орбитальной группировки (более чем 600 спутников) системы «Сфера» потребуется 148 пусков ракет-носителей легкого, среднего и тяжелого классов.  

Группировка российской спутниковой системы связи должна будет насчитывать 638 космических аппаратов, это 334 спутника связи, 249 аппаратов дистанционной съемки земли и 55 спутников навигации. Сам проект должен стать ответом на аналогичные зарубежные системы вроде OneWeb и Starlink.

Козюлин уверен, что реализация проекта «Сфера» повысит обороноспособность России

Чтобы поднять такое количество спутников на орбиту, российской корпорации потребуется 88 средних ракет «Союз-2.1б», 36 легких ракет «Ангара-1.2», а также 24 тяжелые ракеты «Ангара-А5». Носители будут собираться не на средства бюджета, заложенного в федеральную целевую программу «Сфера», и пока не уточняется, кто будет оплачивать их производство.

Профессор академии военных наук, старший научный сотрудник Центра политических исследований России Вадим Козюлин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей отметил стратегическую важность реализации проекта «Сфера».

«Мы ставим себе задачу быть впереди всех в деле реализации различных современных концепций вроде «Цифровая экономика», вроде искусственного интеллекта. А связь — это как раз необходимый атрибут современного мира, и, к сожалению, мы начали немного отставать в этом плане от тех же американцев. Также 5G разворачивает китайская компания Huawei, что тоже не дает нам расслабиться, ведь тот, кто не разворачивает свою сеть, в итоге будет пользоваться чужой и строить свое счастье на чужой платформе», — пояснил эксперт.

Козюлин уверен, что реализация проекта «Сфера» повысит обороноспособность России

Не стоит забывать и о том, что проект может иметь двойное назначение. Другими словами, помимо предоставления доступа к Интернету гражданским, «Сфера» дает возможность использовать спутниковую группировку армией России.

«Тут вам и военная связь, и реализация концепции сетицентрических войн, когда все войска и военная техника связаны между собой и являются одним из ключевых компонентов обеспечения обороноспособности страны. Это все также очень важно для системы СПРН (система раннего предупреждения о ракетном нападении. — Прим. ФАН), для управления войсками, и, в общем, это то, на чем будет строиться будущее мира и каждой державы, которая хочет быть великой», — заключил Козюлин.

Напомним, после запуска первых спутников проекта «Сфера» пользователи РФ смогут использовать услуги телефонной связи и доступа в Интернет. Проект также позволит реализовывать концепцию так называемого «Интернета вещей», мониторинг транспорта и беспилотных аппаратов. Кроме того, в «Сферу» должны войти как существующие проекты вроде навигационной системы ГЛОНАСС, телевещательной — «Экспресс» и системы персональной спутниковой связи «Гонец», так и новые вроде системы связи «Экспресс-РВ», глобальной системы передачи данных для «Интернета вещей» «Марафон» и системы ретрансляции «Луч».

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