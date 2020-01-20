Аналитик Козюлин уверен, что реализация проекта «Сфера» повысит обороноспособность России

Военный аналитик Вадим Козюлин уверен, что Россия должна иметь собственную спутниковую систему связи.

Ранее представители госкорпорации Роскосмос сообщили, что для развертывания к 2030 году российской многофункциональной орбитальной группировки (более чем 600 спутников) системы «Сфера» потребуется 148 пусков ракет-носителей легкого, среднего и тяжелого классов.

Группировка российской спутниковой системы связи должна будет насчитывать 638 космических аппаратов, это 334 спутника связи, 249 аппаратов дистанционной съемки земли и 55 спутников навигации. Сам проект должен стать ответом на аналогичные зарубежные системы вроде OneWeb и Starlink.

Чтобы поднять такое количество спутников на орбиту, российской корпорации потребуется 88 средних ракет «Союз-2.1б», 36 легких ракет «Ангара-1.2», а также 24 тяжелые ракеты «Ангара-А5». Носители будут собираться не на средства бюджета, заложенного в федеральную целевую программу «Сфера», и пока не уточняется, кто будет оплачивать их производство.

Профессор академии военных наук, старший научный сотрудник Центра политических исследований России Вадим Козюлин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей отметил стратегическую важность реализации проекта «Сфера».

«Мы ставим себе задачу быть впереди всех в деле реализации различных современных концепций вроде «Цифровая экономика», вроде искусственного интеллекта. А связь — это как раз необходимый атрибут современного мира, и, к сожалению, мы начали немного отставать в этом плане от тех же американцев. Также 5G разворачивает китайская компания Huawei, что тоже не дает нам расслабиться, ведь тот, кто не разворачивает свою сеть, в итоге будет пользоваться чужой и строить свое счастье на чужой платформе», — пояснил эксперт.

Не стоит забывать и о том, что проект может иметь двойное назначение. Другими словами, помимо предоставления доступа к Интернету гражданским, «Сфера» дает возможность использовать спутниковую группировку армией России.

«Тут вам и военная связь, и реализация концепции сетицентрических войн, когда все войска и военная техника связаны между собой и являются одним из ключевых компонентов обеспечения обороноспособности страны. Это все также очень важно для системы СПРН (система раннего предупреждения о ракетном нападении. — Прим. ФАН), для управления войсками, и, в общем, это то, на чем будет строиться будущее мира и каждой державы, которая хочет быть великой», — заключил Козюлин.

Напомним, после запуска первых спутников проекта «Сфера» пользователи РФ смогут использовать услуги телефонной связи и доступа в Интернет. Проект также позволит реализовывать концепцию так называемого «Интернета вещей», мониторинг транспорта и беспилотных аппаратов. Кроме того, в «Сферу» должны войти как существующие проекты вроде навигационной системы ГЛОНАСС, телевещательной — «Экспресс» и системы персональной спутниковой связи «Гонец», так и новые вроде системы связи «Экспресс-РВ», глобальной системы передачи данных для «Интернета вещей» «Марафон» и системы ретрансляции «Луч».