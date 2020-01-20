Вооруженный ножом мужчина напал на людей в больнице Китая

Пекин, 20 января. Мужчина с кухонным ножом напал на людей в больнице Пекина, передает местная полиция.

Инцидент произошел в дневное время суток в больнице Чаоян, которая расположена в центре Пекина. Вооруженный ножом мужчина скрылся с места преступления. В сообщении говорится, что четыре человека получили травмы. Пострадавшим трем сотрудникам медицинского учреждения и пациенту в настоящее время оказывается помощь медиков, их жизни и здоровью ничто не угрожает.

На место незамедлительно прибыли полицейские, которым удалось задержать 36-летнего подозреваемого. В настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося, полицейские устанавливают мотивы нападавшего.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате нападения неизвестного мужчины с ножом в Лондоне. Правоохранители получили жалобу на нарушение общественного порядка. Прибывшие на место полицейские обнаружили тела трех мужчин в возрасте от 20 до 30 лет с ножевыми ранениями.