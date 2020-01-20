Более 2 тыс. миллиардеров оказались богаче больше половины населения планеты

Лондон, 20 января. Суммарное состояние 2153 мировых миллиардеров в прошлом году оказалось выше, чем накопления 4,6 миллиарда людей с более низкими доходами. Таким образом, это больше, чем 50% населения планеты, которое достигло 7,8 миллиарда человек. Об этом сообщается в результатах исследования благотворительной организации Oxfam.

По подсчетам исследователей, если бы какой-то человек каждый день откладывал по 10 тысяч долларов с момента строительства египетских пирамид, то к наступившему году его состояние приблизилось бы только к пятой части среднего состояния олигарха, который входит в пятерку богатейших людей.

Авторы доклада также подсчитали, что суммарная прибыль 22 богатейших мужчин равна состоянию абсолютно всех женщин Африки, пишет «ФедералПресс».

Эксперты обратили внимание на то, что большинством миллиардеров являются мужчины. При этом женщины в наше время занимаются так называемым неоплачиваемым делом и трудятся на работах с маленькими зарплатами.

Исследователи призвали правительства всего мира придумать такую экономическую систему, которая будет вознаграждать людей за труд, приносящий реальное благо обществу, а не поощрять бесконечную погоню за материальными ценностями.