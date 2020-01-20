ФАН объявил победителей конкурса «Хорошие новости России»

Завершилось онлайн-голосование финального этапа конкурса «Хорошие новости России», организованного Федеральным агентством новостей среди региональных журналистов, освещающих позитивную повестку. В каждой из пяти номинаций конкурса определилось по одному победителю. Они получат по сто тысяч рублей. Столько же получит и автор публикации, отмеченной специальным призом конкурсного жюри.

Итоги большого конкурса «Хорошие новости России» ФАН подводит во второй раз. В первый раз победители выбирались летом 2019 года. И важно отметить, что в нынешнем онлайн-голосовании за автора лучшего журналистского материала участвовало в разы больше читателей, чем полгода назад. Так, в голосовании в номинации «Экономика страны или региона» принял участие 36 641 читатель, в номинации «Наука и инновации» — 8 399 человек, в номинации «Спорт» — 5 242 человека, в номинации «Герои современности» — 4 128 читателей, а в номинации «Общество и социальные проекты» — 2 884 человека. То есть можно смело заявить, что наш конкурс набирает популярность!

Так кто же победил? Больше всего голосов в рубрике «Экономика страны или региона» собрал материал Сергея Алексеева из «ЮгTimes» «Туристы уходят в небо», рассказывающий об особенностях туризма в Краснодарском крае.

В номинации «Наука и инновации» победила статья «Малышка на полмиллиона. Ульяновец создал уникальную машину для сушки зерна» Екатерины Россошанской, информационный портал UlPravda.ru. Журналистка представила вниманию читателей материал о не имеющем аналогов в мире аппарате, который изобрел аспирант инженерного факультета Ульяновского аграрного университета.

В рубрике «Спорт» больше всего голосов было отдано за статью Любови Киселевой из «Тюменских известий» «Просто ли стать для детей сказочным героем?», в которой рассказано об удивительном тренере по гиревому спорту в районной ДЮСШ.

Победителем в номинации «Герои современности» стал Евгений Сенчугов, автор цикла программ «Окрестности» на «TV Губерния». В них рассказывается об интересных людях, живущих в разных районах Воронежской области.

А в номинации «Общество и соцпроекты» больше всего голосов получила публикация Натальи Сойновой «Наставничество — это вызов», сделанная для красноярского Фонда «Счастливые дети», опубликованная в социальных сетях.

Все журналисты, ставшие победителями специальных номинаций конкурса «Хорошие новости России» получат по сто тысяч рублей в качестве денежного приза. Торжественное награждение состоится 27 января в Петербурге.

Кроме того, жюри конкурса, состоящее из профессиональных журналистов, политиков и общественных деятелей, отметило специальным призом Ксению Соколову из казанской газеты «Бизнес Online», которая рассказала об уникальных открытиях III Всемирного цифрового саммита по интернету вещей и искусственному интеллекту IoT & Al World Summit Russia 2019 в статье «Пятая промышленная революция — это мир, где совместно работают роботы и люди». Ксения тоже получит денежный приз в размере 100 тысяч рублей на торжественной церемонии.

Федеральное агентство новостей искренне поздравляет всех победителей конкурса «Хорошие новости России» и призывает журналистов из регионов активнее в нем участвовать. Также напоминаем об одноименном конкурсе актуальных публикаций, который возобновится с февраля 2020 года. Победители оперативного конкурса определяются дважды в месяц и их всегда трое. Приз за первое место составляет 30 тысяч рублей, за второе — 20 тысяч, за третье — 10 тысяч. Дерзайте, и у вас все получится!