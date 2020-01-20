Миро подозревает наличие у Пугачевой болезни из-за ее слишком молодого облика

Москва, 20 января. Известный блогер Лена Миро высказала подозрения по поводу слишком молодой внешности Аллы Пугачевой. По ее мнению, у певицы могут быть серьезные проблемы со здоровьем.

Блогер прокомментировала снимки артистки, опубликованные в Instagram. На фото, которым певица поздравила поклонников со Старым Новым годом, она выглядит до неузнаваемости молодо. Похожие кадры с примадонной выложила певица Валерия, передает «Экономика сегодня».

Миро считает, что у Пугачевой налицо маниакальное стремление выглядеть моложе своего 70-летнего возраста. Однако внешность певицы на снимках вряд ли можно назвать молодой и красивой.

«Объективно лицо Аллы выглядит, будто его натянули сзади — аж глаза из орбит вылезли», — отметила блогер.

Она предположила, что после натяжки было удалено два квадратных метра лишней кожи.

«Или завязали бантиком на макушке под париком», — заметила Миро.

Она заявила, что на снимках певица выглядит как «молодящаяся неадекватная старуха», что хуже внешности любительниц «подвальной косметологии». Подобный облик вызвал у блогера подозрения в наличии у Пугачевой возрастной деменции.

«Натянуть кожу с лица на затылок и радоваться этому может только человек, полностью утративший связь с разумом и реальностью», — написала Миро.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о неоднозначной реакции поклонников на «молодые» фото певицы. Часть пользователей соцсетей отметили, что слишком стремительное омоложение певицы в ее преклонном возрасте уже неуместно.