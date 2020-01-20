Голосование за поправки к Конституции пройдет в День космонавтики. События дня. ФАН-ТВ

В Кремле запланировали наиболее вероятную дату проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Наиболее оптимальным в правительстве посчитали День космонавтики — 12 апреля. В этом году он выпадает на воскресенье. Напомним, провести народное волеизъявление изначально планировалось до первого мая. Но к этому времени нужно не только проработать сами поправки, но также оформить их в виде единого пакета документов, утвердить в Госдуме и в Совете Федерации и, что самое важное, провести широкую информационную кампанию в Сети и на телевидении, чтобы население имело полное представление о предстоящих переменах. Как уже отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сроки и порядок проведения голосования будут прописаны в специальном указе Владимира Путина, а окончательное решение будет приниматься, исходя из результатов голосования. Именно поэтому важную роль сыграет высокая явка избирателей.

Среди пяти погибших в Перми был ребенок

Спасатели и следователи в Перми восстанавливают картину ночной трагедии. Напомним, отель, который располагался на цокольном этаже здания по улице Советской армии, затопило горячей водой. Погибли пять человек, в их числе один ребенок. Личности троих уже установлены, остальные ждут подтверждения. Еще три человека были доставлены в местный ожоговый центр.

«На место выехала «скорая помощь», выехали городские спасатели. Три человека с ожогами были госпитализированы. К сожалению, при откачке воды было обнаружено пять погибших. Сейчас на месте работает Следственный комитет, и в рамках этой работы будут определены причины, что привело к этой трагедии», — говорит Игорь Гончаров, и.о. министра территориальной безопасности Пермского края.

«Наши следователи сейчас приступают к осмотру места происшествия, будут назначены необходимые медицинские и судебные экспертизы, выполнен необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств, расследование уголовного дела продолжается», — рассказал Андрей Олин, помощник руководителя СУ СК России по Пермскому краю.

Уже известно, что прорыв случился не на водопроводных трубах отеля или дома, в котором он расположен. Рванули трубы отопления поблизости.

«На данный момент установлено, что произошла утечка теплоносителя на энергосетях по улице Советской армии», — заявил Вячеслав Ермаков, главный инженер Пермской сетевой компании.

Бесхозные и вдобавок аварийные сети. Очевидцы говорят, что порывы и лужи кипятка в этом районе было типичным явлением. В этот раз объем утечки составил 200 тонн горячей воды. Следователям предстоит пообщаться с администраторами и владельцами отеля «Карамель», а также выяснить, кто в ответе за смертоносные «ничейные» коммуникации.