Политолог Марков заявил, что США спонсируют либералов, мечтая о госперевороте в России

Москва, 20 января. США стремятся распространять свою гегемонию во всем мире и устранять геополитических конкурентов, а главным из них является Россия, заявил руководитель Института политических исследований Сергей Марков.

Для этого Вашингтон использует свои карманные СМИ, например, «Радио Свобода» и другие издания, которые в обмен на американские деньги готовы публиковать лживую информацию о положении дел в России. Еще один инструмент — это так называемые «оппозиционные политики» в РФ, которые получают донаты США и пляшут под их дудку, организуют несогласованные митинги, которые выливаются в массовые беспорядки.

«Один из способов — это создание марионеточного режима, затем уменьшение численности русского народа. Мы видим намерения американцев, они проявляются в содействии государственному перевороту», — резюмировал он в комментарии Nation News.

Ранее ряд экспертов выразили мнение, что опасность в этом плане представляет и американская социальная сеть Facebook, не раз попадавшая в скандалы со сливом персональных данных юзеров. По мнению специалистов, россиян нужно защитить от пагубного влияния этой соцсети.