Малькевич подвел неутешительные итоги берлинской конференции по Ливии

Прошедшая накануне в Берлине международная конференция по урегулированию ливийского кризиса, как и ожидалось, не ознаменовалась подписанием соглашения о перемирии между сторонами конфликта, так как их лидерам даже не дали возможности встретиться. Итоговая пресс-конференция, где было много сказано про права человека и уважение запрета ООН на поставки оружия в Ливию, про борьбу с терроризмом, получилась какой-то туманной. Все это уже проговаривалось около пяти лет назад, во время подписания Схиратских соглашений, которые так и не были выполнены. Об этом рассказал Федеральному агентству новостей (ФАН) председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, посетивший берлинский саммит.

Собеседник ФАН подчеркнул, что главарь оккупационного триполитанского режима Файез Саррадж заявил о нежелании проводить в дальнейшем какие-либо встречи и совместные переговоры с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалом Халифой Хафтаром. Александр Малькевич добавил, что лидер так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии только лишь передавал записки со своими требованиями.

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) обратил внимание на достаточно жесткие высказывания журналистов об организации итогового коммюнике по берлинскому саммиту. Вот что написал репортер @libyaherald в своем Twitter-аккаунте.

«Мы все еще ждем пресс-конференцию. Опоздали всего на два часа! В этом нет ничего необычного на этих крупных конференциях. Но зачастую это говорит либо о том, что соглашение и более точные детали прорабатываются, либо о том, что соглашения не было?!?»

@libyaherald reporter from #berlin conference on #libya: We are still waiting for press conference. Just 2 hours late! This is not unusual at these major conferences. But often suggests either: agreement & finer details being worked out or, that there has been NO agreement!? — libyaherald (@libyaherald) January 19, 2020

По информации Александра Малькевича, уже после окончания пресс-конференции присутствовавшие там корреспонденты говорили о возможном проведении в Женеве очередной конференции под эгидой Организации Объединенных Наций (ООН). На этом мероприятии якобы планируется в очередной раз подтвердить приверженность международного сообщества к прекращению кровопролития в Ливии и координировать действия по осуществлению контроля за соблюдением эмбарго на поставки вооружений в североафриканскую страну.

Глава ФЗНЦ напомнил, что о формировании международного комитета по Ливии упоминалось и в итоговом документе берлинской конференции. Участники саммита планируют проводить пленарные сессии при участии высших должностных лиц каждый месяц, а также каждые два месяца организовывать заседание экспертных групп в закрытом формате. При этом каждую такую группу будет возглавлять представитель ООН.

По оценке председателя комиссии Общественной палаты РФ, подобная инициатива предполагает еще большую бюрократизацию переговорного процесса по ливийскому урегулированию, поскольку будет проводиться еще больше различных конференций, рабочих встреч и форумов. На все эти мероприятия, естественно, будет тратиться еще больше средств, однако это все вряд ли как-то будет способствовать миру в Ливии, считает Малькевич.

Таким образом, берлинский саммит по Ливии стал лишь нелепой попыткой копирования куда более значимых и эффективных переговоров в российской столице, где, в отличие от европейской площадки, действительно обсуждались важные вопросы по ситуации в североафриканском государстве. Участники встречи в Германии всего-навсего повторили уже ранее озвученные тезисы и безуспешно попытались перетянуть ливийскую повестку у России.

Напомним, вчера, 19 января, в столице Германии прошла международная конференция по урегулированию в Ливии, ставшая продолжением встречи в Москве, состоявшейся 13 января благодаря усилиям российских дипломатов. Текущий переговорный процесс был запущен после встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана 8 января в Стамбуле, призвавших стороны ливийского конфликта прекратить боевые действия с 12 января.