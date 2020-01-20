Первые 100 пассажирских поездов прошли по Крымскому мосту

Севастополь, 20 января. С момента открытия железнодорожной части Крымского моста прошли 100 пассажирских поездов, перевезено 85 тысяч человек. Об этом в понедельник сообщил информационный центр «Крымский мост».

«100 пассажирских поездов прошли по Крымскому мосту почти за месяц. Они перевезли на своих маршрутах 85 тысяч пассажиров», — следует из сообщения.

Пик пассажиропотока был зафиксирован 3 января, когда по мосту через Керченский пролив проехали 2,8 тысячи человек. Отмечается, что сотым по счету стал поезд, следовавший из Севастополя в Северную столицу.

Движение поездов по железнодорожной части моста было открыто президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 23 декабря ушедшего года. Первый пассажирский поезд в Крым отправился из города на Неве и прибыл в Севастополь через двое суток — 25 декабря, а на следующий день в Симферополь прибыл первый пассажирский поезд из российской столицы, сообщал «Ридус».