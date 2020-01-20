Россияне получили первые загранпаспорта, оформленные в криптобиокабинах

Москва, 20 января. Россияне получили первые загранпаспорта, оформленные с помощью криптобиокабин (КБК), установленных в некоторых МФЦ «Мои документы» в тестовом режиме. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростелекома».

Серийным производством КБК занимается концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех». «Ростелеком» определен единственным поставщиком криптобиокабин на 2019–2021 годы. Кроме того, компания обеспечивает эксплуатацию и техподдержку КБК и предоставляет защищенные каналы передачи данных. Также проект поддержало Минкомсвязи РФ.

«Технологии криптобиокабин позволяют повысить скорость и удобство получения загранпаспортов», — рассказал первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко.

КБК позволяет самостоятельно оформить биометрический паспорт. Для начала нужно подать заявление на портале госуслуг или в МФЦ, чтобы получить индивидуальный штрихкод. Его необходимо отсканировать в кабине, которая проинструктирует по поводу дальнейших действий. Гражданин сам сканирует отпечатки пальцев и делает цифровое фото. Все данные поступают в государственную информационную систему «Мир». После их проверки изготавливается загранпаспорт, который затем направляют в МФЦ для выдачи подавшему заявление, сообщает RT.

Исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко рассказал, что сейчас каждый год в России выдается около трех миллионов заграничных паспортов, три четверти из них — биометрические. По его словам, процесс оформления этих документов полностью автоматизирован, за исключением сдачи биометрических данных. КБК позволят решить эту проблему.

«У криптобиокабин не бывает перерывов и выходных. Также криптобиокабины уменьшают риски утечки персональных данных и незаконного доступа к биометрической информации», — отметил Евтушенко.

«Ростелеком» заключил договоры с МФЦ более 50 российских регионов на поставку и монтаж КБК. Планируется, что в будущем с помощью криптобиокабин можно будет оформлять электронные паспорта и другие документы.