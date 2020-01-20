Эксперт Леонков рассказал, зачем Сербии покупать российские комплексы ПВО «Панцирь-С1»

В октябре 2019 года Сербия заказала в ведомстве Сергея Шойгу зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1». Первые поставки российских комплексов ПВО начнутся уже в конце февраля. Военный эксперт Алексей Леонков в интервью Федеральному агентству новостей рассказал о преимуществах ЗРПК и о том, как комплексы проявили себя в боевых действиях.

«Панцирь-С1» не имеет аналогов в мире. Комплексы способны поражать любые современные средства воздушного нападения, включая высокоточное оружие, на дистанциях до 20 км и с высотой поражения до 15 км. Скорость ракеты составляет 1300 м в секунду.

«Данный комплекс — это комплекс действия на ближние дистанции. Он действует на расстоянии до 20 километров, может сбивать различные цели. Он у нас стоит на вооружении военно-космических сил и является важным комплексом по прикрытию объектов. Также прикрывает позиции таких комплексов, как С–400. Данная его роль была выбрана не случайно, потому что после того, как С–400 производит залпы, он должен делать перезарядку. Перезарядка очень долгая в связи с тем, что ракеты большие и так далее», — пояснил эксперт.

Леонков вспоминает, как во время отражения атак на Дамаск 14 апреля 2018 года воздушные цели сбивал в том числе и «Панцирь-С1». И за ним даже охотились. Эксперт отмечает, что комплекс становится уязвимым только в том положении, когда полностью разрядил собственный боекомплект. Данный ЗРПК может сбивать даже снаряды систем залпового огня, и когда во время обстрелов базы «Хмеймим» пытались нацелить снаряды таким образом, именно «Панцирь» их сбивал.

«Панцирь» может бороться и с беспилотниками. Очень много есть таких факторов, которые при грамотном использовании позволяют получить достаточно серьезное средство противовоздушной обороны, которое является очень грозным оружием», — рассказал собеседник ФАН.

За рубежом, напоминает эксперт, зенитные ракетно-пушечные комплексы тоже есть, но у них пушки отдельно стоят, а ракеты отдельно. Это система «Шахин-2», например. У этих систем и станция наведения отдельная, и пусковые комплексы ракет отдельно, и пушечные комплексы, — все отдельно. А у нас собрано все в одном комплексе. Первым таким комплексом была «Тунгуска». А «Панцирь» — это ее продолжение, но уже в другом исполнении, на колесном ходу, с более совершенными антеннами… Сейчас аналогов у «Панциря» нет. Он не сходит с лент зарубежных СМИ, которые пишут о наших комплексах противовоздушной обороны, рассказал Леонков.

Одним из крупнейших закупщиков «Панциря» были Объединенные Арабские Эмираты. Еще его поставляли в Сирию и ряд других стран. Первые покупатели комплекса «Панцирь-С1» Арабские Эмираты в 2000 году подписали контракт на закупку 50 комплексов на 734 млн долларов. Позже 36 комплексов приобрела Сирия.

По данным ряда контрактов, цена одного ЗРПК «Панцирь-С1» составляет от 13 до 14 миллионов долларов США. Для экспорта также используется более упрощенная и удешевленная версия, содержащая только оптико-электронную систему управления огнем.