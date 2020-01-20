Спасатели вынесли тела погибших из залитого кипятком пермского отеля

Пермь, 20 января. Спасатели вынесли тела погибших из пермского мини-отеля «Карамель», в котором произошел прорыв отопительных коммуникаций.

Как сообщает «360», тела погибших положили на снег перед отправкой на экспертизу, это видно на кадрах, появившихся в Сети.

Напомним, в ночь на 20 января в пермской мини-гостинице «Карамель» произошла коммунальная авария. На цокольном этаже здания, где находился хостел, прорвало трубопровод с горячей водой, в результате чего один из номеров полностью залило кипятком. В результате происшествия погибли пять человек, в том числе один ребенок, еще трое госпитализированы с ожогами различной степени.

По данным главы регионального Минздрава Оксаны Мелеховой, первый экипаж скорой помощи прибыл на место трагедии спустя 10 минут после вызова, однако это не помогло предотвратить гибель людей.

По факту инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).