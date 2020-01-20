Аварии у нас уже были: комментарии очевидцев о коммунальном ЧП в Перми. ФАН-ТВ

Жительница дома 21 по улице Советской Армии рассказывает, что перебои с водоснабжением в их доме уже бывали. Женщина стала очевидцем произошедшего. В ночь, когда прорвало трубы, она видела, как парило в подъезде, и слышала, что приехали спец службы.

«Услышала я ночью, в полтретьего где-то, у нас сразу отключился свет, отключили нам отопление сразу же. Приехали спецмашины, видимо, скорая, я только слышала, что они стали кричать: «Давай, давай, скорей, скорей». Я посмотрела, и там оказалось, что пар идет, сильный-сильный пар, я поняла, что здесь у нас авария. У нас были аварии. Не было у нас в мае или в июне, две недели мы жили без холодной и горячей воды», — рассказывает Елена Юдина.

Коммунальная авария в Перми произошла на участке теплотрассы вблизи дома, где располагался хостел. Трубы прорвало в ночь на 20 января. Кипятком затопило цокольный этаж, где располагались апартаменты. Как сообщают РИА Новости, ссылаясь на Минздрав Пермского края, погибли пять постояльцев отеля, в том числе один ребенок. Трое пострадавших доставлены с ожогами в больницу, еще трое от госпитализации отказались.