Россияне рассказали, чем запомнился экс-премьер Медведев

Москва, 20 января. Дмитрий Медведев на посту председателя правительства РФ запомнился россиянам борьбой с коррупцией, проведением чемпионата мира по футболу, а также строительством и запуском Крымского моста. Такие ассоциации бывший премьер вызывает у 20% экономически активных граждан нашей страны. Об этом свидетельствуют данные открытого опроса SuperJob.

Опрос об ассоциациях россиян с деятельностью премьер-министра показал, что Медведева вспоминали в связи с законом о суверенном рунете, а также с введением электронного документооборота. Такие ответы дали 20% респондентов по всей России.

О пенсионной реформе упомянули 13% опрошенных и всего 1% россиян связал его фигуру с образованием, медициной, «Сколково» и развитием Дальнего Востока.

2% людей связали свои воспоминания с повышением НДС, ростом цен и общим снижением уровня жизни населения.

Кроме того, говоря о персоне Дмитрия Медведева, россияне с юмором припомнили всемирно известные мемы, где экс-премьер якобы спит, а также его фотографии с любимыми гаджетами и танцы.

Отмечается, что 13% опрошенных затруднились дать ответ, 28% не смогли ничего вспомнить о работе бывшего премьер-министра и 13% опрошенных высказались отрицательно.

Ранее бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сказал, что в целом доволен работой правительства под своим руководством, несмотря на некоторые довольно болезненные решения. Он добавил, что правительство ушло в отставку из-за задач политического обновления страны и фактора времени.