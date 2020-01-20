Сторонники Навального попытались превратить марш памяти Маркелова в грязное шоу

Санкт-Петербург, 20 января. Сторонники одиозного блогера Алексея Навального попытались использовать ежегодные шествия и акции в память антифашистов — правозащитника Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуриной.

В столице шествие было согласовано с властями, а в Петербурге марш провести не разрешили, поэтому акция прошла в форме пикетов. Накануне комитет, который организовывал памятные мероприятия, сразу предупредил, что к попыткам превратить их в акцию «против госпереворота» относится негативно. Против политизации акции высказался и один из товарищей убитого Маркелова, Сергей Удальцов. Такую же позицию высказал и родной брат Маркелова, политик и журналист Михаил Маркелов. Но он выразился более жестко. По его словам, семья уже устала от нескончаемых попыток псевдооппозиционеров «полоскать имя» Станислава. Михаил добавил, что из-за эксплуатирования организаторами подобных акций имени погибшего близкие брата были вынуждены переехать в Белоруссию.

Стоит ли говорить о том, что либералы проигнорировали все эти просьбы. Более того, они постарались превратить акции в грязное шоу, выкрикивали лозунги, которые не имели никакого отношения ни к Маркелову, ни к антифашизму, провоцировали полицию. Но правоохранители действовали максимально корректно, поэтому провокаторы остались без нужных картинок, пишет «Политика сегодня».

Напомним, 18 января стало известно, что московский муниципальный депутат Юлия Галямина обманывает москвичей, выдавая незаконный марш против поправок к Конституции РФ за согласованную акцию. В своем Facebook она призывала москвичей выходить на улицу, провоцируя массовые беспорядки и задержания.