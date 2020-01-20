Инженер Пермской сетевой компании раскрыл подробности ЧП в хостеле «Карамель»

Пермь, 20 января. Ведущий инженер Пермской сетевой компании Вячеслав Ермаков раскрыл детали ЧП в мини-гостинице, где в результате прорыва трубы с горячей водой погибли пять человек. Об этом сообщает в понедельник телеканал РЕН ТВ.

Он обратил внимание на то, что в здании отсутствовала герметизация ввода теплосети, что привело к попаданию теплоносителя в подвальное помещение. По его словам, в настоящее время объем утечки небольшой — 200 тонн каждые 60 минут.

«Температура теплоносителя с источника составляет 85 градусов», — уточнил Ермаков.

Напомним, трубу прорвало в хостеле в ночь на понедельник в Индустриальном районе Перми. Тела пяти человек, в том числе одного ребенка, обнаружили после того, как спасатели смогли откачать из помещения кипяток, сообщал Infox.ru.

Согласно данным регионального министерства здравоохранения, еще трое пострадавших доставлены в медицинское учреждение с сильными ожогами. Во время устранения последствий ЧП ожоги также получили двое сотрудников спасательной службы, но им госпитализация не понадобилась.