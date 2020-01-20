США распространяют фейки о «победах» над РФ для оправдания разбойничьей политики в Сирии

Москва, 20 января. США хотят сохранить остатки влияния в Сирии, запуская фейковые сообщения о «победах» над Россией. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

С его точки зрения, сообщения о том, что Соединенные Штаты заблокировали проход российского военного конвоя в Сирии, относятся к разряду пиар-провокаций, которые периодически запускает Запад. В разговоре с корреспондентом ФБА «Экономика сегодня» Виктор Литовкин отметил, что американские власти «испытывают настоящую ревность, когда заходит речь о Сирии».

«Они понимают, что все планы американской политики по этой стране Вашингтон бездарно провалил — свергнуть президента Башара Асада и расчленить государство под свои геополитические нужды не удалось», — сказал эксперт.

По его словам, Вашингтон на фоне сложившейся ситуации пытается демонстрировать свои успехи в Сирии. Это, с точки зрения собеседника издания, необходимо США для того, чтобы «чем-то оправдывать свою разбойничью политику на Ближнем Востоке и пребывание там солдат».

«Проще всего это делать, демонстрируя, что армия США якобы активно противостоит России в Сирии. Именно поэтому в западных СМИ регулярно появляются победительные публикации, которые впоследствии оказываются фейками. Это мы наблюдаем и сегодня», — отметил Виктор Литовкин.

Он пояснил, что США пытаются показать, что могут еще оказывать влияние на территории Сирии, однако важно понимать, что их возможности в регионе ограничены. Американцы никогда не перейдут «красных линий» в отношениях с РФ, уверен эксперт. Он обратил внимание на тот факт, что влияние Соединенных Штатов ограничено лишь несколькими экстремистскими группировками и курдскими бандформированиями.

«Вашингтон понимает, что с уходом из Сирии и Ирака он окончательно потеряет влияние на Ближнем Востоке. И делает все, чтобы этого не произошло. Для того и нужны пропагандистские кампании об «успехах» в «противостоянии с русскими в Сирии», которые в западных СМИ распространяются с завидной регулярностью», — резюмировал Литовкин.

Западные СМИ продолжают транслировать сообщение о том, что вооруженные силы США якобы не пропустили российский военный конвой через свой контрольно-пропускной пункт в приграничном городе аль-Маликия в Сирии. Аналогичные фейки регулярно появляются в западной прессе. Нередко выясняется, что подобные заявления оказываются фейковыми, их цель — героизировать «подвиги» американских военных.

Многие эксперты заявляют, что ситуация на Ближнем Востоке осложняется незаконным присутствием в регионе американских войск. С точки зрения политологов, США должны как можно скорее покинуть Сирию. Эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин подчеркнул, что уход американских военных из Сирии поможет урегулировать конфликт в стране. Военный эксперт, журналист и военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец отметил, что США заинтересованы в сохранении «бандитской клоаки» боевиков на территории ближневосточной республики.