Эксперт Хатылев отметил, что теракты призваны оправдать военное присутствие США в Ираке

Москва, 20 января. Вашингтон намеренно дестабилизирует обстановку на Ближнем Востоке, чтобы иметь предлог для сохранения военного присутствия в регионе. Такое мнение выразил военный эксперт, бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев.

По его словам, США будут использовать все способы, в том числе организацию терактов руками подконтрольных террористов, чтобы не выводить войска из ближневосточных стран, передает New Inform.

«Однозначно вкладываются деньги на подготовку оранжевых и прочих революций, на подготовку в отношении терактов, диверсий и т. д.», — считает Хатылев.

Эксперт отметил, что члены террористических группировок будут пытаться извлечь максимальную финансовую выгоду, выполняя заказ, поэтому возможны не только одиночные акты устрашения. При этом прямых столкновений со своими силами американцы будут избегать.

«Лучше туда забросить ИГИЛ1 (организация запрещена в РФ. — Прим. ФАН), диверсантов подготовить — это люди, которые хотят заработать деньги. Пусть лучше они там таскают жареные каштаны из огня», — заявил специалист.

Хатылев подчеркнул, что США заинтересованы в получении ближневосточной нефти и других местных ресурсов. По его мнению, военным путем нынешнюю ситуацию не разрешить.

«Там нужна очень длительная работа и не только России с Турцией, а всего мирового сообщества», — заключил эксперт.

Напомним, ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, совершенного ВВС США по приказу американского президента Дональда Трампа. Военачальник был поражен ракетным ударом в ночь на 3 января вблизи аэропорта Багдада. Тегеран отреагировал атаками по военным объектам США в Ираке.

В ответ на агрессивную политику США жители ближневосточных стран все чаще выступают с призывами «янки, гоу хоум». Вашингтон отказывается выводить военный контингент из региона, даже несмотря на соответствующую резолюцию парламента Ирака.

Эксперты уверены, только серьезный кровопролитный конфликт может заставить Вашингтон свернуть военное присутствие в регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.