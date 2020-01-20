Депутат Вострецов: Фильмы о казни педофилов у Кремля станут блокбастерами

Фильмы про отправленных на каторжные работы коррупционеров, а также про смертную казнь маньяков и педофилов обретут в России не меньшую популярность, чем «Холоп», считает депутат Госдумы Сергей Вострецов.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей парламентарий рассказал, почему картина Клима Шипенко так понравилась зрителю и откуда в обществе появился запрос на справедливость.

«Холоп» стал вторым фильмом в истории российского проката по кассовым сборам. В обществе существует большой запрос на справедливость. И хотя бы в кино люди видят, как зажравшихся подонков порют розгами», — поделился член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.

По словам депутата, общественность также привлек тот факт, что картина завершилась хеппи-эндом и «гадкий утенок стал лебедем».

«По-другому и быть не может, когда годами на людей из каждого телевизора и утюга льется одна чернуха. Чего же удивляться кассовым сборам «Холопа»? Хоть в кино люди посмеются и увидят возмездие. Режиссер картины, сам того не подозревая, попал в тренд или уловил запрос общества на подсознательном уровне. Показанный телевизионщиками беспредел молодых мажоров типа Мары Багдасарян и сына вице-президента «Лукойла» Руслана Шамсуарова был лучшей рекламой фильма», — уверен Вострецов.

Теперь можно снять фильм про коррупционеров, «которых отправили в кандалах на 25 лет на каторжные работы, и те босиком с кайлом на морозе добывают уголек или валят лес».

«Потом возвращаются глубокими стариками и живут в трущобах на пенсии. Васильевы же, Улюкаевы и другие обеспечат кассовый сбор новым картинам», — сказал депутат.

Режиссер такого фильма точно станет миллионером, уверен он.

«То же и маньяки, педофилы, и террористы. Жители крупных городов валом пойдут смотреть на смертную казнь подонков, как их по выходным в прямом эфире на Красной площади вешают. Будет блокбастер», — обратил внимание парламентарий.

Общество перегрето негативом новостей, и запрос на справедливость «зашкаливает», считает Вострецов.