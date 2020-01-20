МЧС на Алтае в режиме повышенной готовности из-за непогоды. ФАН-ТВ

На дорогах Алтайского края продолжают работать спасатели — в их распоряжении специальная техника с высокой проходимостью. Они патрулируют особо сложные участки дорог, оказывают помощь пострадавшим. Дорожные службы ведут расчистку трасс, в усиленном режиме работают подразделения ГИБДД и полиции.
На данный момент, как сообщает Главное управление МЧС России по Алтайскому краю, заторов на дорогах нет. Работает 14 пунктов временного размещения, 22 пункта обогрева, с заснеженных дорог спасатели вытащили 85 автомобилей.
«В связи с прохождением комплекса неблагоприятных метеорологических условий по территории Алтайского края, Главное управление МЧС России по Алтайскому краю функционирует в режиме повышенной готовности. На одной федеральной дороге и 10-ти региональных дорогах было разобрано 11 ДТП, в которых было 17 пострадавших, были погибшие к сожалению, но также и три спасенных человека», — заявил Евгений Кононенко, старшина внутренней службы УПЧ Барнаульского учебного центра ФПС.