МЧС на Алтае в режиме повышенной готовности из-за непогоды. ФАН-ТВ

На дорогах Алтайского края продолжают работать спасатели — в их распоряжении специальная техника с высокой проходимостью. Они патрулируют особо сложные участки дорог, оказывают помощь пострадавшим. Дорожные службы ведут расчистку трасс, в усиленном режиме работают подразделения ГИБДД и полиции.

На данный момент, как сообщает Главное управление МЧС России по Алтайскому краю, заторов на дорогах нет. Работает 14 пунктов временного размещения, 22 пункта обогрева, с заснеженных дорог спасатели вытащили 85 автомобилей.