Москва, 20 января. В Госдуме России выступили с инициативой о запрете работы мини-отелей, которые размещаются в цокольных этажах и в подвалах. Как рассказал депутат Госдумы Алексей Журавлев от партии «Родина» в социальных сетях, создание мини-отелей в цокольных этажах и подвалах — опасно, их следует запретить. Таким образом, после трагедии в Перми в России могут запретить отели в цокольных этажах.

«Очередная трагедия, обусловленная жадностью и преступной безответственностью бизнесменов и чиновников надзорных структур», — сказал он.

Ранее из-за прорыва горячей воды в мини-отеле в городе Перми пострадали шесть, погибли пять человек. После трагедии было возбуждено уголовное дело. Как пишет «Газета.ru», дело заведено по статье 238 УК России (Оказание услуг не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

По предварительным данным следователей, в ночное время 20 января 2020 года в Индустриальном районе города Перми в мини-отеле «Карамель», который расположен в цокольном этаже жилого дома, произошел прорыв трубопровода с горячей водой, после чего помещение отеля было затоплено.

Напомним, очевидец рассказал подробности ЧП в пермском мини-отеле. По его словам, поток горячей воды добрался до самого порога гостиницы. Мужчина подчеркнул: даже представить страшно, что было внутри самого здания гостиницы. Житель Перми уточнил, что живет недалеко от места инцидента.

Также стало известно, что среди жертв прорыва трубы в пермском мини-отеле есть один ребенок.